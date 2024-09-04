حصل على 4 آلاف دولار لعلاج أسنانه.. القبض على جاسوس بلبنان تخابر لصالح إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أوقفت قوات الجيش اللبناني، ممرضًا بمستشفى الرسول الأعظم، التابع لحزب الله اللبناني بتهمة التخابر مع إسرائيل، وذلك حسبما أفادت صحيفة "الأخبار" التابعة للحزب.

وقالت الصحيفة التابعة للحزب، إن المتهم كان عضوًا في التنظيم اللبناني، واعترف بخضوعه لعدد من الاختبارات من قبل الموساد الإسرائيلي، وأنه قدم معلومات عن أماكن الحزب للجهات الاستخباراتية الإسرائيلية في مدينتي صور والنبطية، تشمل شكل الحراسة وكاميرات المراقبة.

وأضافت الصحيفة القريبة من الحزب، أن الممرض قدم معلومات عن 6 من عناصر الحزب مقابل 4 آلاف دولار لعلاج أسنانه

وأضاف الممرض الذي قد شارك سابقا في القتال بسوريا خلال اعترافاته، أن مشغله في الموساد الإسرائيلي، طلب منه الانتساب لحزب الله مجددًا، بعد أن أوقف الحزب عضويته بسبب الانتقال لبيروت.

وأضاف أنه نقل معلومات للمشرف عليه في الموساد الإسرائيلي عن تفاصيل عمله في الحزب وعن أسماء المسؤولين عنه ومواصفاتهم.

وقال إنه منذ بدء المواجهة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل في الـ8 من أكتوبر ضمن جبهة الإسناد قدم معلومات عن الأعمال الحربية وعن تحركات حزب الله بالمنطقة.