شولتس: لن نتراجع عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء إن بلاده لن تتراجع عن دعمها العسكري لأوكرانيا، وذلك في محاولة منه لتبديد المخاوف من أن برلين قد تخيب آمال كييف وسط ضغوط الميزانية المحلية والتقارير الإعلامية عن تجميد المساعدات العسكرية الألمانية الجديدة.

وأضاف «لن يتوقف دعم ألمانيا لأوكرانيا. لقد اتخذنا الترتيبات اللازمة، وأبرمنا صفقات (دفاعية) وحصلنا على التمويل في الوقت المناسب، مما يضمن أن تتمكن أوكرانيا من الاعتماد علينا بالكامل في المستقبل».

وشهدت أسهم شركات الدفاع الأوروبية انخفاضاً ملحوظاً في منتصف أغسطس ، عقب تقرير لصحيفة (فرانكفورتر ألجماينه سونتاجس تسايتونج) يفيد بأن وزارة المالية الألمانية لن توافق على طلبات إضافية للمساعدات العسكرية بسبب قيود الميزانية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية لاحقاً، إن التقرير «غير صحيح» وأكد دعم برلين لأوكرانيا «طالما كان ذلك ضرورياً».