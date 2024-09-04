شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الدولى للمطارات يشيد بتنظيم معرض مصر الدولى للطيران والفضاء والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ايمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولى المطارات إقليم أفريقيا بتنظيم معرض مصر الدولى للطيران والفضاء، وذلك خلال تفقده جناح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حيث ابدى إعجابه بمستوى التنظيم المشرف داخل المعرض، وعددا الشركات المشاركة فى الحدث وايضا العروض الجوية المحترفة.

وتشارك الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء بمطار العلمين الدولى من خلال جناح لكلا من شركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران لعرض الإمكانيات التشغيلية والخدمات والتكنولوجيا التى تقدمها تلك الشركات فى هذا المحفل الدولى الهام.

وشهدت الأجنحة الخاصة بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة لجوية إقبالا كبيرا من ممثلى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الطيران والفضاء ورواد المعرض وممثلى وسائل الإعلام.

يشارك فى المعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، وبحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

ويوفر معرض مصر الدولى للطيران والفضاء فى نسخته الأولى منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية –موجهة بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية فى أجواء مليئة بالإثاره والتشويق.