شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: الحوار الوطنى نجح فى تحريك الأحزاب لإعداد كوادر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن من أهم العوامل التى ساهمت فى تحقيق الحوار الوطني لأهدافه هو تنوع المشاركين فيه فقد رأينا مختلف القوى السياسية تجتمع على طاولة لمناقشة القضايا من كافة الجوانب والاستماع للآراء بحرية شديدة لوضع مقترحات ترضي كافة الأطراف وهو ما سيؤثر على المواطنين بشكل مباشر، وبالتالى أصبح أهم منصة حوارية يتابعها الرأى العام المصرى والرأى العام النخبوى باهتمام شديد.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه ل ”الخليج 365” أن الحوار الوطنى وفر مساحة كبيرة لمختلف القوى السياسية والحزبية وممثلى المجتمع المدنى وكل الفئات المشاركة في المناقشات والمخرجات التي تستهدف في المقام الأول تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن فتح ملفات شائكة منذ العصور السابقة بما يضمن تحقيق التوازن بين الوطن والمواطن، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتغيير وتحسين حال المواطن وبناء جمهورية جديدة بمعنى الكلمة.

وقال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية إن الحوار الوطنى نجح نجاحا كبيرا فى تحريك الأحزاب السياسية الفاعلة فى البلاد والمؤثرة، وذلك من خلال إعداد كوادرها لوجهة نظرها فى القضايا التى قرر مجلس الأمناء مناقشتها فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية.