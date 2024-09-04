شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصري: زيارة الرئيس لتركيا يؤكد بناء القيادة سياسات حكيمة للحفاظ على استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الحزب العربي الديموقراطي الناصري بالدور المتميز الذي تقوم به القيادة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إدارة ملف العلاقات الخارجية.

وأكد الحزب أن مصر رغم تعدد الصراعات والتحديات الإقليمية والدولية، قد نجحت في فرض دورها الريادي والمحوري على الساحة الدولية، مما يعزز من مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة.

وأشار إلى أن الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس السيسي إلى تركيا اليوم، وهي زيارة تأتي بعد فترة من القطيعة والتوتر في العلاقات بين البلدين، قد شهدت هذه الزيارة عودة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا إلى مسارها الصحيح، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكد الحزب الناصري أن تركيا، بما لها من وضع إقليمي ودولي، تُعتبر دولة محورية في المنطقة، وأن تحسين العلاقات معها يعكس سياسة مصر المتوازنة والمبنية على تحقيق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الدول.

وأكد على أن القيادة المصرية مستمرة في تبني سياسات حكيمة ودبلوماسية فعالة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز التعاون الدولي.