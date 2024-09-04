نتانياهو: خرجنا من لبنان منذ 24 عاما وقيل لنا إن بإمكاننا العودة لكن لم نستطع بسبب ضغط العالم

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أنني "زرت عائلة أحد الرهائن الذين قتلوا بدم بارد وعبرت عن أسفي واعتذاري لأننا لم نخرجهم، ونحن فقدنا جنودا وشرطة شجعانا يقاتلون في جبهة غزة وواسيت عائلاتهم".

ولفت نتانياهو، الى أن "شهدنا في 7 أكتوبر أكبر وأفظع همجية ضد اليهود منذ الهولوكست"، مشدداً على أننا "ملتزمين بإلحاق الهزيمة بالهمجيين الذين زرعتهم إيران في بلادنا وعلى حدودنا".

وذكر أن "دولتنا إحدى أصغر الدول على الكوكب وهي تمثل 1% من مساحة العالم العربي"، معتبراً أن "حديث حماس عن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر يعني تدمير دولة إسرائيل".

وذكر أنه "عند خروج جيشنا من غزة 2005 عبر فك الارتباط أصبح فيلادلفيا مجالا لتهريب الأسلحة المقدمة من إيران"، مضيفاً "نحن نسيطر على محور فيلادلفيا في قطاع غزة وامتداده يتواصل إلى إيلات في البحر الأحمر".

وكشف نتانياهو، أم "أهدافنا تدمير قدرات حماس وتحرير رهائننا وألا تشكل حماس تهديدا وهذا يتم بالسيطرة على محور فيلادلفيا"، لافتاً الى أن "سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا أمر أساسي في تحقيق أهداف الحرب".

وأضاف "يجب فهم الموقع المركزي لمحور فيلادلفيا بالنسبة لتسليح حماس وهو ما أدى لمذبحة 7 أكتوبر"،