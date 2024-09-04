ابو الغيط: إسرائيل بمواقفها الأخيرة لا سيما ما يطلقه نتانياهو من أكاذيب تخاطر بخسارة الدور المصري في المنطقة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن دور مصر واضح في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن محاولة رئيس حكومة "دولة الاحتلال" إطلاق الإتهامات ضدها ليست سوى قنابل دخان يطلقها للتغطية على رغبته في إطالة أمد الحرب لحسابات سياسية وشخصية.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن الحجج الإسرائيلية صارت مكشوفة وأن نتانياهو لا يرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقد بات شعبه واعيا بهذه الحقيقة.

وأضاف أبو الغيط "رفض وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا هو موقف مصري واضح، مدعوم عربيا، ويتأسس على رفض إعادة فرض الاحتلال على قطاع غزة وأهله كما أن له حجية قانونية وسياسية، وإسرائيل بمواقفها الأخيرة، لا سيما ما يطلقه نتانياهو من أكاذيب، تخاطر بخسارة الدور المصري المحوري في المنطقة".

وجدد الأمين العام الدعوة لجميع الأطراف الدولية إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل "للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، إنقاذا للأرواح وابعادا لشبح التصعيد الإقليمي الخطير".