زيلينسكي يبحث عن وزير للخارجية وسط تصاعد الضربات الروسية

قبل تعديل حكومي كبير متوقع في أوكرانيا، قدم وزير الخارجية دميتري كوليبا (43 عامًا)، أحد الوجوه الأوكرانية الأكثر شهرة على الساحة الدولية، استقالته وفي الوقت الذي أسفرت به الضربات الروسية عن مقتل سبعة أشخاص في مدينة بغرب أوكرانيا، بعد يوم من واحدة من أعنف الهجمات الصاروخية منذ بدء الحرب.

وقال رئيس البرلمان، رسلان ستيفانشوك، على صفحته على فيسبوك إن النواب سيناقشون استقالته في جلستهم المقبلة، كما قدم أربعة وزراء آخرين استقالاتهم في وقت متأخر، مما يجعل التعديل الوزاري هو الأكبر على الأرجح منذ غزو روسيا في فبراير 2022.

أشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي إلى أن التعديل الوزاري وشيك، مع استعداد الحرب لدخول مرحلة حرجة مع اقترابها من يومها الألف في نوفمبر.

طاقة جديدة

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى «طاقة جديدة، وهذا يشمل الدبلوماسية»، وقال خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيس الوزراء الأيرلندي الزائر، سيمون هاريس، إنه لا يستطيع الإعلان عن أي بدائل حتى الآن؛ لأنه لا يعرف ما إذا كان المرشحون سيقبلون دعوته للانضمام إلى الحكومة.

ويحتاج زيلينسكي إلى الحفاظ على معنويات أوكرانيا وسط حرب الاستنزاف الطاحنة مع جارتها الأكبر، وتعزيز عزم البلاد على مواجهة شتاء قاس آخر، فقد حطمت روسيا شبكة الكهرباء في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف نحو 70% من قدرة توليد الكهرباء، وتدمير إمدادات التدفئة والمياه، والهجوم المميت الذي وقع على مدينة لفيف، وهي مدينة تقع بالقرب من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، وبعيدة عن خطوط المواجهة، أكد كيف أصبحت كل أوكرانيا تحت رحمة قدرات موسكو بعيدة المدى.

إصرار روسيا

وفيما رفعت العملية العسكرية الخطيرة التي شنها الجيش الأوكراني قبل شهر تقريبًا في منطقة كورسك الحدودية الروسية من معنويات الأوكرانيين ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عازمًا على دفع جيشه إلى عمق شرق أوكرانيا. والواقع أن الهجوم الروسي في دونيتسك، حيث تفتقر أوكرانيا إلى القوات والدفاعات الجوية، والضربات الصاروخية بعيدة المدى التي ضربت مرارًا وتكرارًا المناطق المدنية في أوكرانيا، تشير إلى أن بوتن سوف يظل ثابتًا على موقفه في جهوده الرامية إلى سحق المقاومة الأوكرانية.

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث في واشنطن، إن بوتن يعتقد أن روسيا «يمكنها إخضاع أوكرانيا ببطء وإلى أجل غير مسمى من خلال التقدم الساحق وأن روسيا يمكنها تحقيق أهدافها من خلال حرب استنزاف ضد القوات الأوكرانية والصمود لفترة أطول من الدعم الغربي» لكييف.

الدعم العسكري

ويأخذ زيلينسكي في الاعتبار أيضًا الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، والتي قد تؤدي إلى تحول في الدعم العسكري الأمريكي الرئيسي لبلاده.

وخلال الحرب، كان كوليبا هو الثاني بعد زيلينسكي في نقل رسالة أوكرانيا واحتياجاتها إلى الجمهور الدولي، سواء من خلال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاجتماعات مع كبار الشخصيات الأجنبية، في يوليو، أصبح كوليبا أعلى مسؤول أوكراني يزور الصين منذ الغزو الروسي، وهو يشغل منصب وزير الخارجية منذ مارس 2020.

ولم يعرف بعد من سيخلف كوليبا، لكن من المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس، وذكرت عدة وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر لم تسمها أن نائب كوليبا، أندري سيبيا، سيصبح كبير الدبلوماسيين في البلاد.

ومن المرجح أن يرافق وزير الخارجية الجديد زيلينسكي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وهي فرصة للضغط على زعماء العالم للحصول على دعمهم.

وقال ديفيد أراخاميا، أحد زعماء حزب زيلينسكي في البرلمان الأوكراني، إن أكثر من نصف الحكومة الحالية ستخضع لتغييرات، وأضاف أن الوزراء سيستقيلون يوم الأربعاء، وسيتم إجراء تعيينات جديدة يوم الخميس.

وانتهت ولاية زيلينسكي التي استمرت خمس سنوات في مايو، ولا يزال في السلطة بموجب أحكام الأحكام العرفية.

كوليبا:

هو الثاني بعد زيلينسكي في نقل رسالة أوكرانيا واحتياجاتها إلى الجمهور الدولي.

أصبح أعلى مسؤول أوكراني يزور الصين منذ الغزو الروسي. يشغل منصب وزير الخارجية منذ مارس 2020. لم يعرف بعد من سيخلف كوليبا ولكن يرجح، أندري سيبيا.