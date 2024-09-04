"سنتكوم" تعلن تدمير منظومة صواريخ حوثية في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم الأربعاء عن نجاحها في تدمير منظومة صواريخ حوثية كانت تتواجد في مناطق سيطرة الجماعة اليمنية ، جاء هذا الإعلان عبر بيان نشرته سنتكوم على منصة إكس، دون تقديم تعقيب فوري من قبل الحوثيين.

وفقًا للبيان، تمكنت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير المنظومة الصاروخية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت سنتكوم أن هذه المنظومة كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف ("حارس الازدهار") وللسفن التجارية في المنطقة، دون أن يتم الكشف عن موقعها المحدد.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا. ولم تقدم سنتكوم تفاصيل إضافية حول العملية أو الآثار المترتبة عليها.

حتى الساعة 6:00 (ت.غ) لم يصدر أي رد من قبل جماعة الحوثي على البيان الصادر عن سنتكوم.

في السياق ذاته، تواصل جماعة الحوثي استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وذلك في إطار ما وصفته بـ"التضامن مع غزة" التي تعاني من حرب مدمرة منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي.

ومنذ 12 يناير، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات جوية تستهدف ما يقال إنه مواقع للحوثيين في اليمن، ردًا على الهجمات البحرية التي شنتها الجماعة. وفي ظل تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي أنها تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

الجيش الإسرائيلي يتفاجأ بإغلاق أنفاق محور فيلادلفيا من الجانب المصري

في تقرير نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية ، اليوم ، أفادت المصادر العسكرية بأن الجيش الإسرائيلي فوجئ بإغلاق جميع أنفاق محور فيلادلفيا من الجانب المصري. وأكد التقرير أن عمليات المسح الأخيرة كشفت أن الأنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بمصر لم تكن قيد الاستخدام لعدة سنوات.

وفقًا للتقرير، فإن الجيش الإسرائيلي كان يعتقد أن الأنفاق القديمة ما زالت تُستخدم لتهريب الأسلحة والموارد من مصر إلى غزة، ولكن النتائج الأخيرة أظهرت أن هذه الأنفاق كانت غير نشطة منذ فترة طويلة. وقد شكل هذا الاكتشاف مفاجأة كبيرة للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين، حيث كانوا يراقبون عن كثب النشاط في محور فيلادلفيا باعتباره نقطة حيوية في الصراع مع حماس.

وأشار التقرير إلى أن حركة حماس نجحت في تطوير قدرتها العسكرية بعيدًا عن محور فيلادلفيا. فقد قامت بإنشاء مصانع تحت الأرض لإنتاج الأسلحة، مما يسمح لها بإنتاج وتخزين المعدات العسكرية بشكل مستقل عن الأنفاق القديمة. هذا التطور يعكس قدرة حماس على التكيف والابتكار في مواجهة الضغوط العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن إغلاق الأنفاق من الجانب المصري يشير إلى جهود منسقة لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، ولكنه في الوقت نفسه يبرز الحاجة إلى تقييم استراتيجيات الجيش الإسرائيلي لمواكبة التطورات الجديدة في قدرة حماس على تصنيع الأسلحة.

تأتي هذه المعلومات في وقت حساس حيث يستمر الصراع بين إسرائيل وحماس، مما يفرض تحديات جديدة على القوات الإسرائيلية في محاولة للسيطرة على الأنشطة العسكرية لحماس.