4 قتلى في إطلاق نار بمدرسة ثانوية أمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - ضبطت قوات إنفاذ القانون في ولاية جورجيا الأميركية اليوم (الأربعاء) لإطلاق نار في مدرسة ثانوية، حيث أكدت تقارير مقتل 4 اشخاص، وفقاً لوكالة «رويترز».

ووقع إطلاق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر، جورجيا، حسبما ذكرت قناة «إم إس إن بي سي»، نقلاً عن ضباط إنفاذ القانون الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بارو في بيان إن أحد المشتبه بهم قيد الاحتجاز.

وأوضح متحدث باسم مدارس مقاطعة بارو إن الأمور أصبحت تحت السيطرة وتم إطلاق سراح الطلاب عند الظهر.

ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن شاهد عيان، الطالب سيرجيو كالديرا، قوله إنه كان في فصل الكيمياء عندما سمع طلقات نارية، وقال كالديرا (17 عاماً) إن معلمته فتحت الباب وركض معلم آخر ليخبرها بإغلاقه «لأن هناك مطلق نار نشطاً».

وفي حين تجمع الطلاب والمعلمون في الغرفة، طرق أحدهم على باب الصف وصاح عدة مرات لفتحه، وعندما توقف الطرق، سمع كالديرا المزيد من طلقات الرصاص والصراخ. وقال إن الصف الذي كان فيه تم إخلاؤه لاحقاً إلى ملعب كرة القدم بالمدرسة.

وأظهرت صور تلفزيونية جوية مباشرة عدة سيارات إسعاف خارج المدرسة الثانوية.

الولايات المتحدة

وشهدت الولايات المتحدة مئات حوادث إطلاق النار داخل المدارس والجامعات في العقدين الماضيين، حيث أسفر أعنفها عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا عام 2007. وقد أثارت المذبحة جدالاً حاداً حول قوانين الأسلحة الأميركية والتعديل الثاني للدستور الأميركي، الذي ينص على الحق في «الاحتفاظ بالأسلحة وحملها».