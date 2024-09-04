صحف عبرية: تحذير إسرائيلي من الغضب المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت الخبيرة الإسرائيلية سامدار بيري، المتخصصة في الشؤون المصرية، في حوار نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" من تصاعد الغضب المصري تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن الرسالة القاسية التي صدرت الثلاثاء من القاهرة تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات بين البلدين.

وأوضحت بيري أن الرسالة جاءت من وزارة الخارجية المصرية، وأن وزير الخارجية المصرى بدر عبد العاطي، الذي تولى منصبه حديثًا، هو الذي رد على الاتهامات الإسرائيلية ، الذي خدم سابقًا في السفارة المصرية في تل أبيب، يحمل معرفة جيدة بالشؤون الإسرائيلية.

وسلطت بيري الضوء على تصريحات الرئيس السيسي قبل شهرين، حيث انتقد الحرب العنيفة التي تشنها إسرائيل على غزة ورفض جهود إسرائيل لنقل سكان القطاع إلى سيناء أو أي مكان آخر في مصر. ورغم ذلك، فقد هاجر أكثر من 100.000 من سكان غزة إلى القاهرة، مما زاد من تعقيد الوضع.

وأضافت بيري أن الرسالة المصرية تعبر عن رفض تام لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهريب الأسلحة عبر محور فيلادلفيا. واعتبرت القاهرة أن إسرائيل تتعمد تضخيم الأزمة مع غزة لوقف الجهود الدولية التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى حل ووقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن القاهرة لم تعد تصدق كل مخاوف نتنياهو وتندهش من خطط إسرائيل لوجود طويل الأمد على محور فيلادلفيا.

وتحدثت بيري عن أزمة ثقة بين المسؤولين الأمنيين المصريين ونظرائهم في الموساد، الذين كانوا يجريون مباحثات التهدئة. ورغم أن بعض المسؤولين الأمنيين في إسرائيل لا يوافقون على قرار البقاء في فيلادلفيا، إلا أن نتنياهو يعتبر بالنسبة للمسؤولين المصريين الحكم النهائي والوحيد.

في رد فعلها على الاتهامات، رفضت القاهرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدة أنها قامت بإغراق الأنفاق بالمياه الجوفية، وأتهمت إسرائيل بتعمد تضخيم الأزمة مع غزة وعرقلة أي جهود دولية للتوصل إلى اتفاق.

سنتكوم تعلن تدمير منظومة صواريخ حوثية في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم الأربعاء عن نجاحها في تدمير منظومة صواريخ حوثية كانت تتواجد في مناطق سيطرة الجماعة اليمنية. جاء هذا الإعلان عبر بيان نشرته سنتكوم على منصة إكس، دون تقديم تعقيب فوري من قبل الحوثيين.

وفقًا للبيان، تمكنت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير المنظومة الصاروخية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت سنتكوم أن هذه المنظومة كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف ("حارس الازدهار") وللسفن التجارية في المنطقة، دون أن يتم الكشف عن موقعها المحدد.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا. ولم تقدم سنتكوم تفاصيل إضافية حول العملية أو الآثار المترتبة عليها.

حتى الساعة 6:00 (ت.غ) لم يصدر أي رد من قبل جماعة الحوثي على البيان الصادر عن سنتكوم.

في السياق ذاته، تواصل جماعة الحوثي استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وذلك في إطار ما وصفته بـ"التضامن مع غزة" التي تعاني من حرب مدمرة منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي.

ومنذ 12 يناير، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات جوية تستهدف ما يقال إنه مواقع للحوثيين في اليمن، ردًا على الهجمات البحرية التي شنتها الجماعة. وفي ظل تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي أنها تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.