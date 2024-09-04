البيت الأبيض: نعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن الرهائن في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال البيت الأبيض مساء الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 ، إنه يعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين وتوفير المساعدات إلى سكان غزة ووقف القتال.

وأضاف البيت الأبيض :" بايدن منخرط بشكل شخصي في العمل مع فريقنا وقادة المنطقة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

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وأوضح أنه يجري مشاورات مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة ولا إطار زمنيا لتحقيق ذلك.

وتابع :" سمعنا على مدار اليومين الماضيين الكثير من إسرائيل ونواصل التشاور مع الوسطاء المصريين والقطريين ، ولا نزال نعتقد أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ممكن والرئيس منخرط في ذلك بشكل شخصي".

وقال البيت الأبيض :" هناك حاجة ملحة للتوصل لاتفاق تبادل وما حدث نهاية الأسبوع بغزة يؤكد أهمية الإسراع بذلك ، والاتفاق الذي نعمل عليه يتضمن الوضع في ممر فيلادلفيا وسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة".

وبين أن الاتفاق ينص على سحب إسرائيل قواتها من المناطق المكتظة في مرحلة أولى بما فيها حول ممر فيلادلفيا، كما ينص المقترح على إبعاد القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا إلى الشرق وهذا عنصر أساسي لم يتغير".

المصدر : وكالات