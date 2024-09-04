أحمد موسى: أردوغان خالف البروتوكول التركي باستقبال الرئيس السيسي في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى تركيا ومقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لها تداعيات كبيرة على كافة المستويات الإقليمية والدولية بين البلدين.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك رؤية وقدرة استراتيجية لقراءة الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والإقليم.

وتابع موسى: أردوغان خالف البروتوكول التركي باستقبال الرئيس السيسي في مطار أنقرة في وجود حرس الشرف والانتقال بصحبته إلى القصر الرئاسي في نفس السيارة لاستكمال مراسم الاستقبال الرسمية بقصر الرئاسة.

وأكمل موسى: "أردوغان كان حريصًا على استقبال السيسي بالمطار حتى وإن كان ذلك يخالف كل البروتوكولات، مفيش عداء دائم في السياسة، ودائما الناس اللي بتشتغل في العلوم السياسية بيقولوا مفيش حاجة اسمها مش هعمل ده".

وأوضح موسى، أن تركيا اتخذت خطوات إيجابية وجيدة خلال الفترة الماضية من خلال تغيير سياستها الخارجية، في إطار تحسين علاقتها بالدول العربية على رأسهم مصر، مشيرًا إلى أن الانفراجة في العلاقات المصرية التركية سيكون مردودها كبير في كافة مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.