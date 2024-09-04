تامر أمين: التعاون المصري التركي سيمتد تأثيره على المنطقة بأكملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي تامر أمين على الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، والتي التقى خلالها بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية للزيارة وما تحمله من آفاق لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن مصر وتركيا بأنهما بلدان مهمان في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أنهما يضمان اقتصادات كبيرة وبنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة، مما يجعل التعاون بينهما أمرًا حيويًا ومؤثرًا على المنطقة بأكملها.

وأشار مقدم "آخر النهار" إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة، وتعزيزاً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وهو ما سيعود بالنفع والإيجابية على كامل منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن تفاؤله بهذه الزيارة ونتائجها المثمرة.

كما لفت أمين إلى الاهتمام المشترك من الجانبين بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 15 مليار دولار، وهو ما يعكس الرغبة الصادقة في فتح مجالات جديدة للاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على خلق فرص عمل ودعم صناعات الجانبين وجلب مزيد من الاستثمارات الخارجية للمنطقة.