مصدر: الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليا و خارجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد مصدر رفيع المستوى أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليا و خارجيا و لا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها.

وأعلن مصدر رفيع المستوى، أنّ نتنياهو يسمح بتهريب السلاح من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية ويتغاضى عن عمليات بيع السلاح للضفة لإيجاد المبررات لعدوانه على الشعب الفلسطيني.

وقال إنّ إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

وأكد أنّ ترويج رئيس الوزراء الإسرائيلي لتهريب السلاح من مصر أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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