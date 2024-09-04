وزارة الدفاع العراقية تعلن استشهاد مدير شعبة الاستخبارات وأمينها أثر عبوة ناسفة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، استشهاد مدير شعبة استخبارات وأمن فرقة المشاة الآلية الثامنة وأمين ضابط استخبارات لواء المشاة الآلي الثاني والثلاثون، إثر انفجار عبوة ناسفة في كركوك .

نتنياهو: حماس رفضت شروطنا وإيران لم تشن حربًا ضدنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم عن التطورات للوضع الأمني في قطاع غزة، إن حماس رفضت الشرط الأساسي في المفاوضات، وهو عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأشار نتنياهو أيضًا إلى أن حماس كانت تأمل في تدخل إيران بشن حرب ضد إسرائيل، ولكن هذا السيناريو لم يتحقق.

ولفت نتنياهو إلى أن حماس تسعى لإحداث فتنة بين الإسرائيليين من خلال شن حرب نفسية، وذلك عبر نشر صور الأسرى لزيادة الضغط على المجتمع الإسرائيلي والحكومة، وأوضح أن هذا التكتيك يهدف إلى التأثير على الأجواء العامة وإثارة الفوضى، لكن السلطات الإسرائيلية مصممة على مواجهة هذه المحاولات.

وأوضح نتنياهو التزامه بأمرين أساسيين: الأول هو تأمين خروج الرهائن، والثاني هو ضمان أمن إسرائيل. وأوضح أن تحقيق هذين الهدفين يتطلب عدم الاستسلام للضغوط، مشددًا على أن التنازلات قد تؤدي إلى عدم الحصول على أي من الأسرى. وأضاف نتنياهو أنه يتفهم الألم الذي تعانيه أم أحد الرهائن الذين قتلوا، لكنه أكد أن الاستجابة للضغوط لن تؤدي إلى نتائج إيجابية.

وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، أكد نتنياهو على أهمية السيطرة على هذا المحور وعدم الانسحاب منه، مشددًا على أن أي انسحاب من غزة سيجعل من الصعب العودة مرة أخرى. كما أشار إلى أن السيطرة على محور فيلادلفيا ورفح ضرورية لتحقيق الأهداف العسكرية والأمنية لإسرائيل.

نتنياهو : السيطرة على محور فيلادلفيا أمر حيوي لمواجهة حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم على ضرورة السيطرة على محور فيلادلفيا، معتبرًا أن هذا المحور يلعب دورًا حاسمًا في معالجة التهديدات الأمنية في قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة في عام 2005 عبر فك الارتباط قد أتاح لتحويل محور فيلادلفيا إلى نقطة تهريب أسلحة، قائلًا: "عندما خرج جيشنا من غزة، أصبح فيلادلفيا مجالًا لتهريب الأسلحة المقدمة من إيران. مصر لم تنجح في منع تهريب الأسلحة إلى القطاع."