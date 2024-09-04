رشقة صاروخية تطلق صفارت الإنذار في علوميم بغلاف غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دوت صفارات الإنذار في علوميم بغلاف غزة، أثر رشقة صاروخية أطلقت من داخل غزة قبل قليل، حسب مصادر فلسطينية.

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أسيران قُتلا بغزة لـ نتنياهو: تحاولون قتلنا والقسام نقلتنا 10 مرات لنبقى أحياء

في وقت سابق، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة ، عقب بث كتائب الشهيد عز الدين القسام رسالة مصوّرة، ظهر فيها الأسيران الإسرائيليان القتيلان، لوبنوف ألكسندير وكارميل جات، يتحدثان إلى الإسرائيليين ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو، لم ينشَر من قبل، للأسيرين الإسرائيليين لوبنوف ألكسندير وكارميل جات، وهما من الأسرى الـ6، الذين عثر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي على جثثهم في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد رسالة من لوبنوف إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته، اتهمهم فيها بالفشل والإهمال في الـ7 من أكتوبر 2023، وبمواصلة الفشل في محاولة إطلاق سراح الأسرى أحياء، متهماً إياهم بمحاولة قتل الأسرى لتجنب إبرام صفقة تبادل.

وبالمقابل، أكد لوبنوف أن كتائب القسام نقلته ومن معه من الأسرى، 10 مرات، للحفاظ على حياتهم، داعياً الإسرائيليين إلى الخروج إلى الشوارع والتظاهر وفعل كل شيء من اجل إخراج الأسرى أحياء، مذكراً أنه في صفقة الجندي جلعاد شاليط تم إطلاق سراح ما يزيد على 100 أسير فلسطيني.

أما الأسيرة كارميل جات، فقد أكدت في رسالتها أنّ الاستهدافات لا تتوقف، مشيرةً إلى أنها بسببها لا تعرف إن كانت ستخرج على قيد الحياة أم لا، مؤكدةً أنّ حكومة الاحتلال تركتها وعائلتها لقدرهم في الـ7 من أكتوبر، مطالبةً نتنياهو بوقف هذا الإهمال، ووقف القصف، وإعادة الأسرى إلى بيوتهم.

وطالبت المستوطنين بالاستمرار في التظاهر من أجل إعادة الأسرى أحياء، وعدم التنازل أو السماح لأحد بإغلاق باب المفاوضات.



