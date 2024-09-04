عائلات الأسرى لـ نتنياهو: توقف عن خلق وهم الدعم لاستعادة الرهائن

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بالتوقف عن خلق وهم الدعم والسعي لاستعادة الرهائن بينما تقوم بكل شيء لإفشال الصفقة".

وخاطبت هيئة تمثل أهالي هؤلاء الأسرى اليوم، نتنياهو بالتوقف عن ارتداء الشارة الخاصة بالتضامن مع ذويهم، في الوقت الذي يعرقل فيه إبرام أي صفقة لإعادتهم.

وفي المؤتمرات واللقاءات الإعلامية، يظهر نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وهم يضعون دبوسا صغيرا باللون الأصفر على ياقة بذلاتهم، كرمز للتضامن مع الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قالت هيئة عائلات المختطفين في بيان لها "نطالب نتنياهو بالتوقف عن وضع دبوس المختطفين"، معتبرة أن من يضعه "هو من يريد التعبير عن الدعم غير المشروط لعودة المختطفين والتعاطف مع عائلاتهم".

عرض كاذب للدعم والسعي لعودة المختطفين

وأضافت مخاطبة نتنياهو "توقف عن تقديم عرض كاذب للدعم والسعي لعودة المختطفين، بينما في الواقع أنت تفعل كل ما في وسعك لنسف صفقة إعادتهم".

ومنذ الأحد الماضي، تصاعد الغضب والاحتجاجات في إسرائيل، لا سيما بين أهالي الأسرى، عقب إعلان جيش الاحتلال إعادة 6 جثث لأسرى من نفق بمدينة رفح جنوب غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أسماء 3 منهم على الأقل وردت ضمن صفقة كان يجري الإعداد لها قبل شهرين، قبل أن يضيف نتنياهو شروطا جديدة أعاقت تنفيذها.

ويصر نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر في أي صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما ترفضه الحركة وكذلك القاهرة.

وسبق أن أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الانسحاب من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الصفقة لن يمثل مشكلة أمنية لإسرائيل، لكن نتنياهو أعلن الاثنين الماضي أن "تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا".