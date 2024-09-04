ملك البحرين يعفو عن 457 محكوماً

ياسر رشاد - القاهرة - عفا عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مرسوما ملكيا ساميا شاملا، عن (457) محكوما، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى الملك مقاليد الحكم.

⁠ويعكس العفو الملكي وفق وكالة أنباء البحرين، حرص العاهل البحريني على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي.

الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون

كما "يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، بالإضافة إلى إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص".