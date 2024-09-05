شهداء وقصف بأنحاء القطاع والاحتلال يوسع عملياته بجنين وطولكرم.. لليوم الـ335  

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الاحتلال قصفه مناطق بالقطاع، وأدى ذلك لاستشهاد 18 شخصا خلال الساعات الماضية، لليوم الـ335 من العدوان على غزة.

وبثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تسجيلا مصورا للأسيرين القتيلين ألكسندير لوبنوف وكارميل جات، بعد أن بثت في وقت سابق تسجيلا للأسير القتيل أوري دانينو الذي عثر جيش الاحتلال السبت على جثته بين جثث 6 أسرى جنوبي قطاع غزة.

العملية العسكرية الإسرائيلية

وفي الضفة الغربية، تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية لليوم التاسع على التوالي، وسط تقارير عن توسيع دائرتها في طولكرم وفي جنين ومخيمها، بعد تفجيره منازل وسط المخيم، إلى جانب اشتباكات بين قواته ومقاومين في طولكرم واقتحامه مدنا أخرى في الضفة.