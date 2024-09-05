وزارة الصحة الفلسطينية: 39 شهيدًا و145 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد 39 مواطنًا وإصابة نحو 145 آخرين في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، في ظل تصاعد العنف والمواجهات في مختلف المدن والمناطق الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن حصيلة الشهداء في محافظات الضفة الغربية ارتفعت إلى 691 شهيدًا، إلى جانب نحو 5700 جريح، منذ اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم بشكل كبير مع استمرار عمليات الاقتحام والتصعيد العسكري في مختلف المناطق.

ووجهت وزارة الصحة نداءً للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يائير غولان: مغادرة فيلادلفيا ونتساريم تهديد يؤرق نتنياهو

هاجم زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان ، اليوم ، سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن غزة، مشيرًا إلى أن مغادرة المناطق المحيطة بمحور فيلادلفيا ونتساريم تشكل التهديد الرئيسي الذي يؤثر على نتنياهو. وأوضح غولان أن رئيس الوزراء يسعى إلى الحفاظ على "تحالف الخراب"، مشيرًا إلى تحالفه مع القوى المتطرفة في الحكومة.

وأضاف غولان في تصريحاته أن "طالما سمحنا لهذه العصابة المتطرفة والعنيفة بأن تقودنا، فإن النتيجة ستكون التضحية بأبنائنا". وأكد أن سياسة نتنياهو القائمة على العنف والتشدد لن تحقق الأمان للإسرائيليين، بل ستؤدي إلى مزيد من الفوضى والتوتر في المنطقة.

كما أشار زعيم حزب العمل إلى أن استمرار التمسك بسياسات المواجهة مع الفلسطينيين، وتحديدا في غزة، سيؤدي إلى تعميق الأزمة الأمنية والإنسانية. ودعا إلى مراجعة شاملة للسياسات الحالية، محذرًا من أن مستقبل إسرائيل معرض للخطر طالما استمرت القيادة في الانحياز للمسارات المتشددة.