كوريا الشمالية تعاود إرسال بالونات قمامة لنظيرتها الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية بدأت مجددا في إرسال بالونات "تحمل على الأرجح قمامة" إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم بعد ساعات من إرسالها مئات البالونات في اليوم السابق، وفقا ل "روسيا اليوم".

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "نظرا لأن كوريا الشمالية بدأت مرة أخرى في إطلاق البالونات منذ الساعة التاسعة صباحا، فإننا ننصح الناس بالحذر من الأجسام المتساقطة وإبلاغ الجيش أو الشرطة عند اكتشاف أي بالونات متساقطة".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أرسل الشمال حوالي 420 بالونا "يحمل القمامة" من ليلة الأربعاء حتى فجر الخميس في ما يمثل استئنافا لحملة البالونات بعد توقف دام حوالي شهر، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن "نحو 20 بالونا سقط في العاصمة سيئول والجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بها، وكان معظمها يحتوي على قصاصات ورق وزجاجات بلاستيكية، ولم يتم العثور على أي مواد خطرة".

وبحسب "يونهاب" أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة منذ أواخر مايو، في خطوة للرد بالمثل على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلها نشطاء في الجنوب إلى الشمال.