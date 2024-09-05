نادي الأسير: اعتقال 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت 16 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس ، ويأتي هذا الاعتقال في إطار الحملة العسكرية المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال في المنطقة.

وأوضح نادي الأسير أن هذه الاعتقالات الجديدة تأتي في سياق الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي بدأت قبل فترة، حيث تجاوز عدد الفلسطينيين المعتقلين منذ بدء الحملة أكثر من 195 فلسطينيًا.

وأكد النادي أن الاعتقالات اليومية تأتي ضمن سياق عمليات عسكرية مستمرة تسعى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن هذه العمليات تزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم، وتشدد من وطأة الظروف الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغربية.

وأشار نادي الأسير إلى أن معظم المعتقلين في الحملة الأخيرة هم من الشباب والأطفال، مما يسلط الضوء على تأثير الحملة على الفئات العمرية الأصغر. وطالب النادي بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الاعتقالات التعسفية وضمان حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتستمر الحملة العسكرية الإسرائيلية في توسيع نطاق اعتقالاتها، مما يزيد من توتر الأوضاع في المنطقة ويضع ضغوطًا إضافية على سكان الضفة الغربية، الذين يواجهون تحديات كبيرة جراء الإجراءات العسكرية المستمرة.

إيران: تسليح الغرب لأوكرانيا يطيل أمد الحرب

رفض الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لطهران بشأن دورها في الأزمة الأوكرانية، واصفًا إياها بأنها مضللة ولا أساس لها من الصحة.

في رسالة وجهها إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قال: "لا يمكن للولايات المتحدة وحلفائها إخفاء الحقيقة الثابتة وهي أن إرسال الأسلحة الغربية والمتطورة، خصوصًا من قبل الولايات المتحدة، ساهم في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وأضر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية."

وأشار إيرواني إلى أن ممثلي فرنسا وبريطانيا قد قدموا ادعاءات كاذبة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، في حين أن ممثل الولايات المتحدة اتهم إيران بدعم الإرهاب. وأكد إيرواني أن هذه الاتهامات المضللة لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشدة.

وأوضح إيرواني أن إيران تعتبر هذه الاتهامات انعكاسًا للخطط السياسية القصيرة النظر للدول الثلاث الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، التي تهدف إلى تحقيق مصالحها السياسية الخاصة. وأشار إلى أن هذه الخطط تتجلى بوضوح في تاريخ تلك الدول في مجلس الأمن.

وأكد إيرواني أن أي ادعاء بأن إيران متورطة في بيع أو تصدير أو نقل الأسلحة إلى روسيا هو غير صحيح ومرفوض بشكل قاطع. وأكدت إيران مرة أخرى التزامها الصارم بالقانون الإنساني الدولي.

كما قال إيرواني إن "الولايات المتحدة، وليس إيران، هي في الواقع الراعي والمروج الرئيسي للإرهاب في المنطقة والعالم، وهي تدعم الكيان الإسرائيلي، الذي يعتبره إيران أخطر نظام إرهابي في العالم.