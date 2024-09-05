الاحتلال يقتحم مخيم العين غرب نابلس فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم العين غرب مدينة نابلس، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم المخيم، وانتشر في عدة أماكن، وداهم عدة منازل لمواطنين.

وقد أستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر غارات نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيلية الى جانب قصف مدفعي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ335 من العدوان على غزة، أفاد مراسلونا باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بيتهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس.

واستهدف قصف مدفعيّ اسرائيلي حي الصبرة جنوبيّ مدينة غزة، بينما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بجروح.