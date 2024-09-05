روسيا: تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية وزورقين بالبحر الأسود

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس بأن قواتها دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات روسية إضافة إلى زورقين مسيرين في مياه البحر الأسود، خلال الليلة الماضية، وفقا ل "روسيا اليوم".

انظمة الدفاع الروسية

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت قذيفة من راجمة الصواريخ "أولخا" وطائرتين مسيرتين في سماء بيلغورود، و3 طائرات بدون طيار فوق أراضي كورسك وطائرتين بدون طيار أخريين فوق أراضي بريانسك.

تدمير زورقين

وتابع البيان أنه تم أيضا تدمير زورقين مسيرين في الجزء الشمالي الشرقي من البحر الأسود.

هجوم قوارب مسيرة

وكان عمدة مدينة نوفوروسييسك الروسية أندريه كرافشينكو ذكر عبر "تلجرام" في وقت سابق الليلة الماضية أنه "يجري التصدي لهجوم قوارب مسيرة"، وذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار من خطر هجوم المسيرات البحرية في المدينة، وتم إلغاء حالة التأهب في وقت لاحق صباحا.

يأتي ذلك بعد يوم على إعلان الدفاع الروسية عن إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي روسيا، وتدمير 4 زوارق مسيرة أطلقتها قوات كييف في البحر الأسود.