بوتين متهكماً: ضحكة هاريس توحي بأن كل شيء على ما يرام لهذا هي المرشح المفضل لدينا

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اننا "بدأنا بإبعاد القوات الأوكرانية تدريجيا من المناطق الحدودية"، موضحا أن "هدف الهجوم الأوكراني على كورسك بتوتير القوات الروسية وإعاقة تقدمها في دونباس لم يتحقق".

واشار أمام منتدى اقتصادي في الشرق الأقصى الروسي الى أن "الهدف الرئيسي لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك".

ولفت بوتين الى أن "كان هدف العدو (من مهاجمة منطقة كورسك الروسية) إثارة التوتر لدينا وجعلنا مضطرّين لإعادة نشر قواتنا من منطقة إلى أخرى ووقف هجومنا في المناطق الرئيسية، خصوصا في دونباس التي يمثّل تحريرها أولويتنا". وذكر ان "قواتنا المسلّحة نجحت في تثبيت الوضع ودفع الجيش الأوكراني إلى التراجع تدريجا" من منطقة كورسك الروسية.

في سياق اخر، اكد أنّه "مستعدّ لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عُقدت في ربيع العام 2022، إذا طلبت أوكرانيا ذلك".

واضاف، "هل نحن مستعدّون للتفاوض معهم؟ لم نرفض ذلك أبدا"، معتبرا أن "إذا ظهرت رغبة في التفاوض (لدى أوكرانيا)، لن نرفض"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذه المحادثات يجب أن تستند إلى نتائج المفاوضات التي جرت في ربيع العام 2022 في اسطنبول".

في سياق منفصل، قال بوتين متهكما إن "روسيا تدعم المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد استبعاد الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي".

وأوضح بوتين أن "الانتخابات الرئاسية الأميركية هي خيار الشعب الأميركي"، وأضاف متهكماً: "كنا سابقا اخترنا بايدن كمرشح مفضل، وهو الآن قام بدوره باختيار نائبته هاريس لخلافته في الترشح، لهذا فنحن أيضا سنختارها".

وأشار إلى أن "ضحكتها معدية، وتعطي انطباعا بأن كل شيء على ما يرام، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها".