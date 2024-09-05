الشرطة الألمانية: إطلاق نار في ميونيخ قرب مركز توثيق النازية بالقرب من القنصلية الإسرائيلية

اعلنت الشرطة الألمانية، أن "إطلاق نار في ميونيخ قرب مركز توثيق النازية في منطقة قريبة من القنصلية الإسرائيلية". وكانت قد افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية في ميونخ دون وقوع إصابات ومقتل المهاجم".

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