اعتصام مفتوح للعمال والسائقين في مرفأ بيروت احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم

بدأ صباحًا اعتصام السّائقين الّذي دعا إليه "الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان" (FENASOL) واللّجنة التّأسيسيّة لنقابة السّائقين في مرفأ بيروت، حيث أقفل السّائقون المدخلَين رقم 9 و14، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم بزيادة الأجور لراتب 800 دولار، وبدل التّأمين الصّحي على الضّمان الاجتماعي، وقانون الضمان الاجتماعي وبدل النّقل، وتطبيق قانون العمل والقوانين المرعيّة على جميع السّائقين، وتطبيق قانون السّير والصّحة والسّلامة المهنيّة وزيادة بدل التأمين على السائقين وعائلاتهم.
وقد تمّ إغلاق المرفأ أمام الدّاخلين والخارجين منه، وسيبقى الاعتصام مفتوحًا في المرفأ.
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