العثور على مسيّرة داخل إحدى الجزر في بحر الميناء- ⁧طرابلس

عَثر أحد الصيّادين على طائرة مسيّرة داخل جزيرة "سنني" في بحر الميناء- طرابلس، وقد تمّ إبلاغ وحدات الجيش اللبناني والقوّات البحريّة، للكشف عليها ومعرفة مصدرها.

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