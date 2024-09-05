صحيفة: إصرار نتنياهو على ملف فيلادلفيا يشكل عائقاً كبيراً وهذا هو الحل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، إن "اصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ابقاء التواجد العسكري الاسرائيلي في محور فيلادلفيا يشكل عائقا كبيرا امام التوصل الى توافقات، ويثير توترا مع مصر".

وأوضح مسؤولون امريكيون للصحيفة، ان تشكيل قوة فلسطينية مدربة من قبل الولايات المتحدة، هو السيناريو الأكثر احتمالية لحماية الحدود بين القطاع ومصر.

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وبحسب الصحيفة فإن الاتحاد الاوروبي أعرب عن استعداده للعودة لمراقبة معبر رفح بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وان القاهرة ستؤيد هذا الحل.

بدورها أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن تصريحات نتنياهو لم تعجب الاميركان والوسطاء وكلامه يناقض ما قدم في المقترح الاخير الذي اشرف بنفسه عليه ويؤكد استعداد اسرائيل الانسحاب من فيلادلفيا بالمرحلة الثانية وتقليص القوات بشكل كبير في المرحلة الأولى.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى ان السنوار سيرفض هو الاخر المقترح الذي تعمل عليه الولايات المتحدة لأنه يعتقد انه لن يتم الوصول للمرحلة الثانية ولذلك سيطلب انسحابا كاملا في المرحلة الأولى.

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وأوضحت أن اسرائيل تريد حاليا تعديل قائمة الاسرى الاحياء وستطلب ٢٣ اسما بعد مقتل المختطفين الستة

من جهتها قالت قناة "كان" العبرية، "إن مسؤولون من الدول الوسيطة تواصلوا مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة واستكشفوا ما إذا كانت هناك فرصة لمزيد من المرونة الإسرائيلية في المرحلة الأولى خاصة بشأن قضية محور فيلادلفيا".

وبحسب القناة فقد قال مسؤولون اميركيون لإسرائيل، "أعيدوا النظر في موقفكم مرة أخرى، ينبغي بذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع أمس الثلاثاء، إن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستقدم مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لكل من إسرائيل وحركة حماس خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة ستؤكد للوسطاء على أن مقترحها الجديد سيكون "العرض الأخير" الذي تقدمه واشنطن في إطار جهود الوساطة التي تبذلها بالتعاون مع قطر ومصر.

المصدر : وكالات - هيئة البث الإسرائيلية مكان