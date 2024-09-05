بسبب القهوة.. إصابة أم وابنتيها بتسمم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت أم ونجلتيها باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهن قهوة فاسدة، بمنزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهن إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "إلهام.ك.م"، 55 عامًا، و نجلتيها "زينب.ف.م"، 30 عامًا، و"حبيبة.ف.م"، 16 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابات بمغص وقيء واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهن قهوة بمنزلهن بمركز بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهن، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.