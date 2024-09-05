"لديها ضحكة معدية".. بوتين يؤكد دعمه هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه يدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، بعد اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخّل في الانتخابات، الأمر الذي نفته الأخيرة.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن "أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا"، موضحًا "ثانيا، لديها ضحكة معبّرة ومعدية تظهر أنّها في وضع جيد".

وأشار بوتين إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب فرض العديد من "القيود والعقوبات" على روسيا، قال "ربما تمتنع كامالا هاريس عن القيام بأشياء مماثلة".

يذكر أن كثيرا ما تتحدث التقارير الغربية عن "علاقة ود" تجمع بين بوتين وترامب، وبالتالي فإن هذا التصريح من جانب الرئيس الروسي أثار شكلا من أشكال الاستغراب.

وكان الرئيس الأمريكي السابق أشاد في وقت سابق بالرئيس الروسي.

وجاءت إشادة ترامب ببوتين بعد أيام فقط من اتفاق تبادل السجناء الضخم بين الولايات المتحدة وروسيا ودول غربية أخرى.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في أتلانتا: "بالمناسبة، أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على قيامه بصفقة عظيمة أخرى. هل رأيت الصفقة التي عقدناها؟".