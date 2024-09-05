"كانت منكدة عليه عيشته".. منجد ينهى حياة زوجته في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أنهى شاب فى محافظة الفيوم يدعى "حمدي"، حياة زوجته "آمال" البالغة من العمر 20 عامًا بعد عام ونصف من الزواج، بسبب كثرة الخلافات الزوجية.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم الفيوم ثان، بمقتل أمال ع ج – 20 عاما - مقيم بمنشأة البكرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكشفت التحريات الأولية، أن الزوج الذى يعمل "منجد"، هو الجاني، والسبب هو كثرة الخلافات الزوجية بينهما.

وفي اعترافات، أمام رجال المباحث، قال الزوح، :"إنه تعرف على زوجته منذ أكثر من عام ونصف عن طريق أحد أصدقائه وتزوجها، وذكر أنه يعيش فى حالة من النكد المتواصل منذ الشهر الأول للزواج، موضحا أن الزوجة غضبت أكثر من مرة وكانت تقيم لدى أسرتها بمركز أطسا.

وأضاف أن زوجته مكثت فى بيت أسرتها 20 يوما، وعادت منذ عدة أيام، وخلال فجر اليوم، حدثت مشاجرة بينهما بدأت بمشادة كلامية، على أثرها استل سلاحا أبيض " سكين" وسدد لها عدة طعنات إلى أن خارت قواها وسقطت على الأرض جثة هامدة.

جرى نقل الزوجة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، فيما ألقت قوات الأمن القبض على الزوج قبل هروبه، وأخطرت نيابة بندر الفيوم بالواقعة لتتولى التحقيق.