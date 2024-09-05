القاضي حلاوي تسلّم ملف سلامة وباشر بدراسته تمهيدًا لتحديد جلسة للاستماع إليه

تسلّم قاضي التّحقيق الأوّل بالتّكليف في بيروت بلال حلاوي، ملف حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، وباشر بدراسته، تمهيدًا لتحديد جلسة للاستماع إليه الأسبوع المقبل.
وكان النّائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قد ادّعى على سلامة بجرائم "الاختلاس وسرقة أموال عامّة والتّزوير والاثراء غير المشروع".
وجاء الادعاء بعد أن ختم النّائب العام التّمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأوّليّة مع سلامة، وأودعها جانب النّيابة الماليّة. وقد أحال القاضي ابراهيم الحاكم السّابق مع الادّعاء ومحاضر التّحقيقات الأوّليّة، على القاضي حلاوي، طالبًا استجواب سلامة وإصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّه.
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