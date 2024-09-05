مستشفى تل شيحا اعلنت توزيع القرطاسية على اولاد الموظفين مع اقتراب انطلاق العام الدراسي

اعلنت ادارة مستشفى تل شيحا في بيان، انها "وزعت القرطاسية على اولاد الموظفين مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد".

واشارت الى أن "ادارة مستشفى تل شيحا، بالتعاون مع ادارة شبكة مستشفيات اوتيل ديو في لبنان، بادرت الى توزيع القرطاسية على اولاد الموظفين لديها، في خطوة تجسد قيم التلاحم والإنسانية، وتهدف إلى دعم العاملين وأسرهم بشكل مباشر".

واكد المدير العام للمستشفى مروان خاطر ان "إدارة مستشفى تل شيحا لم تتوقف عند تقديم الرعاية الطبية فحسب، بل امتدت رؤيتها لتشمل تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني. هذا التوزيع للقرطاسية ليس مجرد مساعدة مادية، بل هو دعم نفسي ومعنوي يعزز من ارتباط الموظفين بالمؤسسة، ويزيد من شعورهم بالانتماء".

واوضح أن "هذه المبادرة تأتي في وقت يحتاج فيه الكثير من الأسر إلى الدعم، مع تزايد التحديات الاقتصادية"، معتبرا أن "بهذه الخطوة، تثبت إدارة مستشفى تل شيحا أنها ليست مجرد صرح طبي، بل هي عائلة كبيرة تسعى لدعم أفرادها بكل السبل الممكنة. إن مثل هذه المبادرات تزرع الأمل وتعزز من الروابط بين الإدارة والموظفين، وترسخ قيم التعاون والتكافل في بيئة العمل".