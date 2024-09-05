الاشقر: ليس لدي علم أن هناك نية للحلبي بالاستقالة

كشف المدير العام لوزارة التربية بالانابة عماد الاشقر أنه ليس لديه علم أن "هناك نية لدى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بالاستقالة".

وأكد الاشقر، خلال حديث للـLBCI، أنه "بحسب معرفته بوزير التربية وعناده فهو لن يقبل بأن لا تفتح المدارس أبوابها هذا العام الدراسي"، موضحا أن "تقديمات الجهات المانحة تراجعت وبالتالي جاء قرار الحلبي بفرض رسوم على التسجيل في المدارس الرسمية".

ولفت الى أن "هذا القرار جاء لدعم صناديق المدارس وهو عبارة عن رسم تسجيل وليس مخالفا لقانون مجانية التعليم ولا ينطبق كل عام بالضرورة"، مشيرا الى اننا "بحاجة من 12 إلى 15 مليون دولار لتمويل ودعم المدارس الرسمية".

وذكر الاشقر أننا "نشهد كل عام لعملية هجرة اساتذة نظرا للرواتب والتلامذة يتوجهون إلى المدارس الخاصة فالخوف هو من الاضرابات والاغلاق".