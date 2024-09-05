سموتريتش: إسرائيل تدفع ثمن 30 عامًا من السياسات المتساهلة مع الإرهاب

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في حديثه لصحيفة "معاريف" بأن إسرائيل تدفع ثمن ثلاثين عامًا من السياسات التي تجنبت مواجهة الإرهاب بشكل حاسم ، وأكد سموتريتش أن هذه السياسات سمحت بتصاعد نفوذ جماعات الإرهاب في غزة ولبنان، مما ساهم في تعقيد الوضع الأمني الحالي.

وأضاف سموتريتش أن إسرائيل الآن تواجه ضرورة إنهاء الحرب بشكل يتضمن القضاء التام على وجود حماس وحزب الله. وأوضح أن المسؤولين عن الوضع الراهن هم من اتخذوا قرارات الانسحاب من جنوب لبنان وغزة، مما ساهم في تفاقم أزمة الإرهاب.

وأشار سموتريتش إلى أن الوضع الحالي يتطلب وقتًا وجهدًا لإصلاح الأضرار التي نجمت عن السياسات السابقة. وأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أدرك حجم الخطأ الذي ارتكب في سياسته، بما في ذلك إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقات تبادل.

وأكد سموتريتش على أن إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق أهدافها الأمنية، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح تتطلب التزامًا قويًا واستراتيجية واضحة لمواجهة التهديدات الأمنية بشكل فعال.

كما شدد على أن السياسات المستقبلية يجب أن تتسم بالحزم لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة، وحماية الأمن القومي الإسرائيلي بشكل أكثر فاعلية.

الاحتلال يقتحم محيط المستشفى الحكومي في جنين ويحاصر مبنى البلدية ومنزلاً في شارع نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، محيط المستشفى الحكومي في مدينة جنين، في خطوة وصفها شهود العيان بأنها استعراض لقوة عسكرية مكثفة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن العملية العسكرية تسببت في حالة من الفوضى والخوف بين المرضى وموظفي المستشفى.

في الوقت ذاته، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة مبنى البلدية في جنين ومنزلاً في شارع نابلس، حيث أُغلقت الطرق المؤدية إلى هذه المناطق وتم فرض طوق أمني مشدد.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية استخدمت الآليات العسكرية والجنود في عمليات الاقتحام والحصار، مما أعاق حركة المدنيين وأدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية في المنطقة.

وأوضح شهود عيان أن العمليات العسكرية تضمنت أيضاً عمليات تفتيش مكثفة واعتقالات عشوائية للمواطنين في المناطق المحاصرة. وأدى الحصار المفروض إلى تعطل العمل في مؤسسات المدينة، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية للمرضى في المستشفى.

وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول أسباب وتفاصيل هذه العمليات العسكرية، لكن التصعيد المستمر يعكس حالة التوتر المتزايدة في المنطقة ويؤكد على التحديات الكبيرة التي يواجهها السكان المحليون.

وطالب مسؤولون محليون وحقوقيون المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين ومؤسساتهم الأساسية.