وفاة والدة النائب نبيل بدر

غيّب الموت والدة النّائب ​نبيل بدر​، حياة شفيق مغربل. يُصلّى على جثمانها اليوم بعد صلاة العصر في مسجد البسطا التحتا في بيروت، قبل مواراتها الثّرى في جبانة الباشورة.

تُقبل التّعازي بعد الدّفن في منزل النّائب بدر في الروشة، مبنى البحري الطّبقة 24، وفي اليومَين الثّاني والثّالث في قاعة رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين- وسط بيروت، بين صلاتَي العصر والمغرب، بين الرّابعة بعد الظّهر والسّابعة مساءً للرّجال والنّساء.

في السّياق، تلقّى بدر اتصالًا من رئيس مجلس النّواب نبيه بري، ومن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموجود خارج لبنان، وقدّما له التّعزية. كما اتصل عددٌ من النّواب وقائد الجيش ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، بالإضافة إلى عدد من السّفراء الأجانب وشخصيّات أمنيّة للتّعزية.