معلوف: وقف أعمال حفر بئر في بسكنتا لتأثيره سلبًا على نبع الجويزات

لفت النّائب السّابق إدي معلوف، في تصريح، إلى أنّ "بعد متابعتنا مع وزير الطّاقة والمياه مشكوراً، لموضوع توقيف حفر بئر في العقار 6420 من منطقة بسكنتا العقاريّة (باكيش)، لتأثيره المباشر على "نبع الجويزات" الّذي يغذّي عددًا من قرى أعالي المتن وكسروان، صدر التّقرير الفنّي النّهائي القاضي بتوقيف الأعمال وردم البئر".

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