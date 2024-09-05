أمن الدولة في الشمال أخلت بلدات كفرعقا وعرجس وكفرزينا من النازحين السوريين المخالفين

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة، أنّ "في إطار متابعتها لموضوع ​النازحين السوريين​ في الشّمال، الّذين يشغلون عقارات بصورة غير قانونيّة، قامت دوريّات من ​أمن الدولة​ في الشّمال- مكتب زغرتا، بإخلاء بلدتَي عرجس وكفرزينا من النّازحين السّوريّين، حيث أخلت نحو 10 مساكن و50 نازحًا".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "كذلك، قامت أمن الدولة في الشّمال- مكتب أميون، بإخلاء بلدة كفرعقا في قضاء الكورة، من النّازحين السوريّين المخالفين".