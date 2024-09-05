أمن الدولة في الشمال أخلت بلدات كفرعقا وعرجس وكفرزينا من النازحين السوريين المخالفين

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة، أنّ "في إطار متابعتها لموضوع النازحين السوريين في الشّمال، الّذين يشغلون عقارات بصورة غير قانونيّة، قامت دوريّات من أمن الدولة في الشّمال- مكتب زغرتا، بإخلاء بلدتَي عرجس وكفرزينا من النّازحين السّوريّين، حيث أخلت نحو 10 مساكن و50 نازحًا".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "كذلك، قامت أمن الدولة في الشّمال- مكتب أميون، بإخلاء بلدة كفرعقا في قضاء الكورة، من النّازحين السوريّين المخالفين".
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