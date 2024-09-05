بيان للأمن العام بشأن طلبات الإقامة للرعايا العراقيين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنّ "بإمكان الرّعايا العراقيّين تقديم طلبات الإقامة حصرًا لدى المراكز الإقليميّة، في الحالات التّالية:
1- إقامة سنويّة أو دائمة، لقاء كفالة ماليّة، حتّى لو لم يسبق لهم أن استحصلوا على إقامة سنويّة أو دائمة سندًا لإفادة مصرفيّة.
2- إقامة سنويّة دون عمل، بعد ضمّ نسخة عن سند تمليك لشقّة سكنيّة صالحة للسّكن العائلي، وإفادة عقاريّة لا يعود تاريخ صدورها لأكثر من ثلاثة أشهر، وتعهّد بعدم العمل. يستفيد من الإقامة صاحب العلاقة، وزوجته، وأولاده القاصرون، ووالداه اللذان تجاوزا الرّابعة والسّتين من العمر".
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