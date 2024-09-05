ادّعت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثّلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر، على المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة وكلّ مَن يظهره التّحقيق، وذلك تِبعًا لادّعاء النّيابة العامّة الماليّة.
وكان قد تسلّم قاضي التّحقيق الأوّل بالتّكليف في بيروت بلال حلاوي اليوم، ملف سلامة وباشر بدراسته، تمهيدًا لتحديد جلسة للاستماع إليه الأسبوع المقبل.
وأمس، ادّعى النّائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على سلامة بجرائم "الاختلاس وسرقة أموال عامّة والتّزوير والاثراء غير المشروع".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة القضايا في وزارة العدل ادّعت على رياض سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.