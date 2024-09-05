هيئة القضايا في وزارة العدل ادّعت على رياض سلامة

ادّعت هيئة القضايا في ​وزارة العدل​، ممثّلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر، على المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​ وكلّ مَن يظهره التّحقيق، وذلك تِبعًا لادّعاء النّيابة العامّة الماليّة.

وكان قد تسلّم قاضي التّحقيق الأوّل بالتّكليف في بيروت بلال حلاوي اليوم، ملف سلامة​ وباشر بدراسته، تمهيدًا لتحديد جلسة للاستماع إليه الأسبوع المقبل.

وأمس، ادّعى النّائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على سلامة بجرائم "الاختلاس وسرقة أموال عامّة والتّزوير والاثراء غير المشروع".