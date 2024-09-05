الأبيض: زيادة كبيرة قريبًا على أسقف النفقات للمستشفيات الحكومية والانتظام المالي فيها فوق كل اعتبار

تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض جولته في قضاء المنية الضنية، وانتقل في محطته الثانية إلى مستشفى سير الضنية الحكومي، بحضور النائبين جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد، رئيس مصلحة الصحة في الشمال سعد الله صابونة، مدير مستشفى سير الضنية الحكومي بشار جمال، رئيس مجلس الادارة عمر فتفت، مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة؛ اعضاء مجلس الادارة والطاقم الطبي والاداري.

بعد جولة تفقدية على اقسام المستشفى، القديم منها والجديد الذي جرى افتتاحه مؤخرا، عقد الابيض اجتماعا موسعا مع النائبين ومدير ورئيس مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنّ "افتتاح اقسام جديدة في المستشفى التي كان اخرها افتتاح قسم لمعالجة الاطفال الخدج، هو امر حيوي وضروري، لانه يقرب المسافات ويوفر الوقت ويسهل على المواطنين والمرضى الوصول اليه".

وأعلن أنّ "قريبا ان شاء الله، سيتم افتتاح قسم لمعالجة امراض السرطان، في اطار التوسعة التي يشهدها هذا المستشفى وبقية المستشفيات الحكومية"، مركّزًا على "أنّنا كوزارة صحة عملنا ونعمل على دعم هذا المستشفى وبقية المستشفيات الحكومية، وهناك قريبا زيادة كبيرة على أسقف النفقات لهذه المستشفيات، وهي زيادة تهدف الى تغطية النفقات فيها".

ولفت الأبيض إلى "أنّنا عدنا لندفع تعرفات مالية للاطباء والعاملين في المستشفيات الحكومية، توازي تقريبا ما كانت عليه قبل الازمة، ونبشر هنا اهلنا ومجتمعنا بالمستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات طبية جيدة"، موضحًا أنّ "هذا الموضوع ما كان ليحصل في مستشفى سير الضنية الحكومي، لولا مساعدة النائبين جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد ونحن يدنا ممدودة للجميع".

وذكر أنّ "بالنسبة لمراكز الرعاية الاولية التي نزورها، فنحن نحاول ان نربطها بالمستشفيات الحكومية، وهو مشروع تعمل وزارة الصحة عليه من اجل تأمين التغطية الصحية الشاملة للمرضى"، مؤكّدًا أنّ "وزارة الصحة تعمل أيضًا على توسيع تقديم خدماتها الطبية للمواطنين في كل المناطق، بالتعاون مع الجميع".

كما شدّد على أنّ "أهل المنطقة لم يقصروا في هذا المجال. فاضافة الى هبات وصلت من تشيكيا الى مستشفى سير الضنية الحكومي، فقد وصلت كذلك مساعدات من متبرعين من اهل المنطقة، نذكر منهم شادي الصمد وخالد جمال وغيرهما، اضافة الى جمعية ابناء الضنية في أستراليا، الذين وقفوا جميعهم الى جانب اهلهم وجانب المستشفى ودعموه".

وتوجه الى الاطباء قائلا:" اعرف هواجسكم وهواجس العاملين في المستشفيات الحكومية، ونؤكد لكم اننا لن نضيع جهدكم. واوجه رسالة للاطباء هي ان حصولكم على اتعابكم هي باهمية حصول المستشفيات الحكومية على مخصصاتها، وان الانتظام المالي هو بالنسبة لنا فوق كل اعتبار".

بدوره، توّه الصمد بـ"الدور الذي تقوم به الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي الذي يحمل كرة نار، والحكومة وانتم لستم مقصرين في مهامكم"، معتبرًا أنّ "حضوركم في الجنوب وزيارتكم له كان مهما، وبتنا نشعر بوجود الحكومة ووجود وزارة الصحة عند اي قصف او عدوان اسرائيلي. نحن الى جانبكم ونشد على ايديكم".

ونوه أيضًا بـ"خطة وزارة الصحة بما يتعلق بمساعدة المرضى وتأمين الادوية، وهي خففت الكثير من المراجعات، بعدما بات المرضى يحصلون على ما يطلبون من الوزارة مباشرة، ما اعاد الثقة بين وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والمواطنين، ونحن في المجلس النيابي نواكب وندعم عملكم بالتعاون مع رئيس لجنة الصحة الزميل بلال عبد الله".