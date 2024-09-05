اشتباكات في الخمس الليبية تسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مراسل روسيا اليوم ، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في اشتباكات اندلعت في مدينة الخمس على ساحل المتوسط، شمال غربي ليبيا .

ولفت المراسل إلى أن الاشتباكات العنيفة التي شهدتها بلدية الخمس خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة خطيرة ويخضع لعملية جراحية.

وقالت السلطات المحلية، إن الغرفة الصحية المشتركة ببلدية الخمس أعلنت حالة الطوارئ نتيجة الاشتباكات التي وقعت خلال الساعات الأخيرة، مشيرة إلى استعداد كافة فرق جهاز الإسعاف والطوارئ، وطب الطوارئ والدعم.

وفي هذا السياق، أعلن مدير عام مستشفى الخمس التعليمي، أسامة الساكت أن المستشفى استدعى جميع أخصائيي الجراحة والعظام والتمريض والتخدير للتعامل مع الحالات.

وأكدت البلدية استقرار الأوضاع عقب الاشتباكات، من دون تسجيل إصابات جديدة، محذرة من الاقتراب من محيط الاشتباكات.

وكانت وسائل إعلام ليبية نقلت الأربعاء عن شهود عيان قولهم إن أحد أفراد عائلة "البكوش" من سكان منطقة التحلية في الخمس، قام بقتل شخصين من "قوة الدعم والسيطرة" أثناء محاولتهم دخول منزله، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بالقرب من مساكن المحطة البخارية بمدينة الخمس.

وبينما لم يتم الكشف عن المزيد من تفاصيل هذا الحادث، يشار إلى أن ليبيا تشهد أزمات متعددة آخرها أزمة المصرف المركزي، وهي التي تعد منتجا رئيسيا للنفط على البحر الأبيض المتوسط، لم تعرف استقرارا فعليا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس حكومتان في الشرق بدعم من البرلمان، والغرب باعتراف دولي، كما تشهد العاصمة طرابلس تناحرا بين فصائل مسلحة.

شركة الطيران الأيرلندية رايان إير تلغي جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر المقبل

أعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الخميس أن شركة الطيران الأيرلندية "رايان إير" قد قررت إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر المقبل.

جاءت هذه الخطوة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة، حيث قررت الشركة تعليق خدماتها لتجنب المخاطر المرتبطة بالسفر في الوقت الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن "رايان إير" كانت قد ألغت في وقت سابق عددًا من الرحلات إلى تل أبيب، إلا أن القرار الأخير يشمل جميع الرحلات دون استثناء حتى نهاية الشهر الجاري.

وأعربت الشركة عن أسفها للعملاء الذين تأثرت خطط سفرهم بهذا القرار، مشيرة إلى أنها تعمل على تقديم التعويضات اللازمة وتوجيه العملاء المتضررين لإعادة حجز تذاكرهم أو الحصول على استرداد المبالغ المدفوعة.

ويأتي قرار "رايان إير" في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يؤثر على حركة الطيران الدولية ويجعل السلامة على رأس الأولويات لشركات الطيران.