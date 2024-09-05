المدعي العام الأميركي يحذر إيران من محاولات التأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - حذر وزير العدل والمدعي العام الأميركي ميريك غارلاند ، اليوم ، إيران من "الأنشطة العدوانية المتزايدة" التي تهدف إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة ، وأكد غارلاند أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع محاولات "الأنظمة الاستبدادية" للتدخل في نظامها الديمقراطي.

في تصريحاته التي أدلى بها أمس الأربعاء، أشار غارلاند إلى أن إيران تسعى بشكل خاص للتأثير على حملة المرشح الرئاسي دونالد ترامب، الذي تعتبر طهران فوزه غير متوافق مع مصالحها. وقد نقلت إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية عن غارلاند تأكيده على أن وكالات الاستخبارات الأميركية قد حذرت قبل أسبوعين من محاولات إيران التدخل في الانتخابات الأميركية.

وأوضح غارلاند أن "الرسالة واضحة؛ لن نتسامح مع أي محاولات من الأنظمة الاستبدادية لاستغلال نظامنا الديمقراطي"، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة ضد محاولات التدخل من روسيا، الصين، أو أي جهة أخرى مثل إيران.

كما أشار إلى أن البيان المشترك الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات الاستخبارات الأميركية أكد أن إيران قد تكون مسؤولة عن الهجوم السيبراني الذي استهدف حملة ترامب. وأوضح البيان أن طهران تسعى لاستغلال الانقسامات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة، وأشار إلى أن القراصنة الإيرانيين قد تم توجيههم أيضاً لاختراق حملات الديمقراطيين، وهو ما نفته طهران ودعت إلى تقديم الأدلة.

في سياق متصل، تناول غارلاند تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، مشيراً إلى جهود الكرملين في توجيه شركات العلاقات العامة الروسية لنشر معلومات مضللة. كما اتهم قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالإنجليزية بأنها طلبت من شركة أميركية إنشاء محتويات دعائية تخدم أجندة الكرملين.

رداً على ذلك، فرضت وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين عقوبات على قناة "RT" الروسية ووسائل إعلامية أخرى مدعومة من الكرملين، واتهمت تلك الوسائل بالتدخل في الانتخابات الأميركية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن روسيا تستخدم "نفوذها الخفي" للتأثير على الانتخابات، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستفرض قيوداً على إصدار تأشيرات للعاملين في وسائل الإعلام الروسية. وأضاف بلينكن أن إدارة جو بايدن اتهمت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير "روسيا اليوم"، بتوجيه الجهود لنشر معلومات مضللة بدءاً من عام 2024.

كما حذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أبريل هاينز، من تدخلات محتملة من روسيا، إيران، والصين في الانتخابات الأميركية.