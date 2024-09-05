حزب الله يشن هجومًا جويًا بالمسيرات على ثكنة يعرا بمقر اللواء الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - شن حزب الله هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب "ثكنة يعرا" مستهدفة أماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء ‏والاغتيال في بلدة كفرا، شنّت المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 5-9-2024 هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا مستهدفة أماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏