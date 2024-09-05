الجيش الإسرائيلي: قواتنا تجرف محاور زرعت فيها عبوات ناسفة بمخيم الفارعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن قيامها بتجريف محاور في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية، حيث زعم العثور على عبوات ناسفة كانت قد زُرعت لاستهداف الجيش الإسرائيلي.

وذكرت التقارير أن عملية التجريف تأتي ضمن جهود الجيش لتأمين المنطقة والتعامل مع التهديدات الأمنية المحتملة. وقد تمكنت القوات من إزالة العبوات الناسفة التي كانت مزروعة في مناطق استراتيجية حول المخيم.

وقالت مصادر عسكرية إن العملية كانت مدروسة ومخططًا لها بدقة لضمان سلامة الجنود والمدنيين على حد سواء. وأضافت أن الجيش سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

اعلام عبرى : أضرار مادية جراء سقوط 3 قذائف في راموت نفتالي بالجليل الأعلى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ثلاث قذائف سقطت في منطقة راموت نفتالي بالجليل الأعلى، مما أسفر عن أضرار مادية في عدة مواقع.

وقالت القناة إن القذائف تسببت في تدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة، ولكن لم تُسجل إصابات بشرية حتى الآن. وأضافت أن فرق الطوارئ والإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة وإجراء تقييم شامل للأضرار.

كما أكدت السلطات الإسرائيلية أنها تعمل على تحديد مصدر القذائف وتقييم الوضع الأمني في المنطقة. هذا ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث دعت السلطات المحلية إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الأمنية.

الرئيس ماكرون يكلف ميشيل بارنييه بتشكيل حكومة جديدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن الرئيس إيمانويل ماكرون كلف ميشيل بارنييه، المفوض الأوروبي السابق والمفاوض البارز في قضايا بريكست، بتشكيل حكومة جديدة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الرئيس ماكرون لإعادة تشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار السياسي في فرنسا.

وفي تصريح رسمي، أكد الرئيس ماكرون أن ميشيل بارنييه يتمتع بخبرة واسعة في السياسة الدولية والشؤون الأوروبية، ويُعتَبر الخيار الأمثل لقيادة المرحلة القادمة من الإصلاحات الحكومية. وأوضح ماكرون أن تكليف بارنييه يأتي في وقت حاسم للبلاد، حيث يتطلب الوضع الحالي قيادة قادرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بفعالية.

من جانبه، أعرب ميشيل بارنييه عن شكره للرئيس ماكرون على الثقة التي منحها له، وأكد التزامه بالعمل على تحقيق أهداف الحكومة الجديدة، بما في ذلك تحسين الاقتصاد وتعزيز العلاقات الدولية. وبدأ بارنييه بالفعل مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن تُعلَن تفاصيلها في الأسابيع القادمة.