العثور على جثة غريق في مياه النيل أسفل كوبري بلتان بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة غريق مجهول الهوية في مياه النيل، أسفل كوبري بلتان بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012