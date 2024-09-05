العثور على جثة غريق في مياه النيل أسفل كوبري بلتان بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة غريق مجهول الهوية في مياه النيل، أسفل كوبري بلتان بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي، وكشف هويته والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة غريق مجهول الهوية بمنطقة أسفل كوبري بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.
جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى بنها العام لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.