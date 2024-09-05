شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مزايا للتحالف الوطنى حددها القانون لتعزيز دوره فى التنمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت خدمات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في كافة محافظات مصر من خلال تقديم المساعدة للأسر الأكثر احتياجا وتنظيم القوافل الطبية للكافة ومشاركة المواطنين الأعياد والمناسبات، ساهم إعادة تقديم العمل الأهلى للشارع المصري.

ولتعزيز فرصته وتواجده فى مسيرة التنمية، فقد نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى مزايـا منصوص عليهـا فـى قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:

1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـى يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف فى جميـع أنـواع العقـود التـى يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـى تفـرض مستقبلاً علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـى يقـع عبؤها على التحالف.

3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4. اعتبـار التبرعـات التـى تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%10) من صافى دخله.

5. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

6 -الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.

كما يحظر التصرف فى المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ولرئيس الجمهورية إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنموية التى يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.