شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ": نتنياهو فشل سياسيًا وعسكريًا وأكاذيبه لن تمنع مصر من دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن نتنياهو مازال يبذل الكثير للبقاء في السلطة علي حساب الجيش والشعب الإسرائيلي وفي محاولة منه لإخفاء فشله السياسي والعسكري في تحقيق مكاسب على أرض الواقع في غزة تضمن له البقاء في السلطة أو الخروج الآمن من خلال تحقيق بمكاسب تضمن عدم محاسبته ولكنه أخفق في تحقيق أية أهداف للحرب، التى استغرقت أكثر من 11شهرا، والتى كان من أهم أهدافها تحرير الأسرى والمحتجزين.

وأوضحت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تعنت وأكاذيب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ممر فيلادلفيا الحدودي في قطاع غزة، يعكس رغبة الاحتلال في خرق كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويؤكد على أن جرائم الاحتلال لا تنتهى في فرض الإرهاب والاجرام دون اعتبار للمجتمع الدولي، في حالة من ازدواجية المعايير للمجتمع الغربي.

وأشارت إلى أن كافة مزاعم وادعاءات نتنياهو محاولة لجذب الانتباه للخارج تجاه مصر وتحنيلها مسؤلية فشله، ومع ذلك هذه الادعاءات لن تجعل مصر تتخلى عن واجبها لدعم ونصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، في ظل الصمت الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الأبرياء والمدنيين بغزة، مؤكدة أن القيادة السياسية لديها القدرة على إدارة الأزمة بحكمة ورصانة، على الرغم من إصرار نتنياهو على إطالة أمد الحرب.

